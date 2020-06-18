Лондон, , 14:05 — REGNUM Состоялся релиз обновления Haunted Shores («Призрачные берега») для приключенческой игры Sea of Thieves. Об этом сообщается 18 июня на официальном сайте проекта.

В Haunted Shores геймеры смогут сразиться с флотилией капитана Пылающее Сердце. За победу над кораблями-призраками игроки получат особые награды.

Напомним, Sea of Thieves — это многопользовательская приключенческая игра, посвящённая пиратской тематике. В ней геймеры могут стать капитанами собственных кораблей и отправиться на поиски сокровищ.

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