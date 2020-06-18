Москва, , 14:06 — REGNUM Дети — это наше с вами будущее и будущее нашего государства, в котором мы живем, их гражданские, профессиональные, личностные качества, благополучие будут определять перспективы общественного и государственного развития, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, директор АНО «Авторский центр «Мир Семьи» Ирина Киркора.

«Поэтому закрепление указанного приоритета в основном законе России — это положительная динамика, которая однозначно даст толчок к расширению социальных гарантий в отношении детей путем внесения изменений в действующее федеральное законодательство.

Семейное воспитание — это воздействие на детей со стороны родителей и других членов семьи с целью достижения желаемых родителями результатов.

Задача государства предоставить гражданам все инструменты и гарантии, которыми они как родители могли бы воспользоваться при формировании личности своего ребенка, а какие именно приоритеты в семейном воспитании должны выходит на первый план — это все же решение каждой отдельной семьи.

Стоит обратить внимание на то, что вопросу защиты детства главой нашего государства удаляется пристальное внимание, что подтверждается, во — первых, объявлением Десятилетия детства в соответствии с Указом президента РФ от 29.05.2017 N 240.

Во — вторых, в соответствии с Указом президента РФ от 19.11.2018 N 662 образован Совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей в целях реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, подготовки предложений президенту по ее совершенствованию, осуществлению общественного контроля за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства.

В свою очередь правительство РФ подготовило и реализует план основных мероприятий до 2020 года в рамках Десятилетия детства», — высказала свое мнение Ирина Киркора.

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