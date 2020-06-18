Москва, , 13:56 — REGNUM Мы полностью поддерживаем курс на внедрение электронного голосования. Более того, я являюсь соавтором от ЛДПР пакета законопроектов, которые позволили впервые в России провести эксперимент по дистанционному электронному голосованию в Москве, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член президиума ЛДПР Михаил Дегтярёв.

«Мы живем в XXI веке. Во всех сферах жизни: экономике, политике происходит переход на цифру с использованием новейших технологий. Избирательная система России — не исключение. За электронным голосованием — будущее.

Благодаря применению передовых технологий наша демократия становится прямой и прозрачной. В отличие от американских и некоторых европейских анахронизмов, на выборах в России ведется большая работа по расширению возможности избирателей.

Где бы ни находились россияне, в командировке или за границей — им обеспечено право принимать участие в управлении страной, в выборах. В случае с электронным голосованием — напрямую, через свой мобильный телефон, удобно, мгновенно, безопасно. Где еще в мире у людей есть такой набор свобод и выбор форматов?

На голосовании по поправкам в Конституцию также применяется сервис «Мобильный избиратель». Через него можно подать заявление о желании проголосовать на любом избирательном участке России, независимо от места регистрации. Это доступно и удобно.

Я не вижу оснований сомневаться в результатах электронного голосования. Безопасность обеспечивается в том числе благодаря использованию системы блокчейн.

Мы давно доверяем системе данные банковских карт, свои платежи, персональные данные, но почему-то боимся доверить данные по голосованию на выборах. Электронный формат безопасен также и при пандемиях», — высказал свое мнение Михаил Дегтярёв.

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