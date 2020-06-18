Ростов-на-Дону, , 13:57 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес приговор террористу из Кабардино-Балкарии, который планировал совершить теракт во время парада Победы. Он приговорен к лишению свободы и штрафу, сообщили ИА REGNUM 18 июня в пресс-службе суда.

Установлено, что 3 апреля 2019 года Залим Казаков в ходе переписки с человеком, находящимся в Сирии, согласился совершить теракт 9 мая того же года в Нальчика во время проведения праздничного шествия, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне.

«В указанных целях Казаков незаконно хранил по месту своего жительства два самодельных взрывных устройства и взрывчатое вещество», — отметили в суде.

Казакову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 50 тыс. рублей. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.