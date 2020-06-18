Екатеринбург, , 13:55 — REGNUM Необходимо соблюдать все меры профилактики, невзирая на достижение плато по коронавирусу. Об этом заявил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе, Харитонов призвал горожан носить маски и не забывать о чистоте рук. Сейчас в общественных местах много людей, которые забывают о мерах профилактики, сетует специалист.

Часть горожан могут являться бессимптомными больными COVID-19 и не знать об этом. «Именно поэтому мы и говорим, что средства защиты нужно использовать все время», — добавил Харитонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено уже 60 смертей от новой коронавирусной инфекции.