Уфа, , 14:01 — REGNUM Бывшего сотрудника службы собственной безопасности МВД Башкирии обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия в Уфе. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в октябре 2017 года ночью инспектор дорожно-патрульной службы остановил автомашину, которой управляла женщина, находившаяся в нетрезвом состоянии. 49-летний обвиняемый по телефону потребовал от инспектора не отстранять свою знакомую от управления автомашиной и не составлять соответствующий протокол. Инспектор не согласился с требованием обвиняемого. Тогда обвиняемый подъехал на место инцидента и еще раз обнародовал туже просьбу. Следователи считают, что получив отказ и в этот раз, он ударил ногой инспектора в область паха.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Отмечается, что обвиняемый свою вину не признал. Его уволили со службы по собственному желанию. На его имущество наложили арест для обеспечения исковых требований инспектора.

В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Советский районный суд г. Уфы.

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