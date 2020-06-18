Москва, , 13:55 — REGNUM В московском метро после окончания режима самоизоляции открылись сувенирные магазины. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба метрополитена столицы.

«Рады сообщить, что у москвичей вновь появилась возможность приобрести сувениры с символикой метро во флагманских магазинах Московского метрополитена на станциях «Маяковская» и «Трубная», — говорится в сообщении.

Также снова работают информационные стойки «Живое общение» на десяти станциях.

Напомним, с 16 июня в Москве был снят ряд ограничений, ранее введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Постепенно снимают оставшиеся ограничения, этот процесс может затянуться до середины июля.

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