Москва, 18 июня 2020, 13:55 — REGNUM В московском метро после окончания режима самоизоляции открылись сувенирные магазины. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба метрополитена столицы.
Также снова работают информационные стойки «Живое общение» на десяти станциях.
Напомним, с 16 июня в Москве был снят ряд ограничений, ранее введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Постепенно снимают оставшиеся ограничения, этот процесс может затянуться до середины июля.
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