Барнаул, , 13:47 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции РФ пообещали сделать максимально безопасным для жителей Алтайского края. Как отмечает официальный сайт избирательной комиссии региона со ссылкой на слова председателя крайизбиркома Ирины Акимовой, для проведения голосования в край поступило свыше полутора миллионов одноразовых масок и перчаток, около 70 тысяч одноразовых халатов, около 15 тысяч защитных экранов для лица.

Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова Altai_terr.izbirkom.ru

Серьезные требования предъявлены непосредственно и к организации голосования в помещениях. В числе обязательных мер — регулярная дезинфекция поверхностей, термометрия на входе, соблюдение дистанции между людьми, разграничение входящих и выходящих потоков участников голосования, наличие антисептических средств для рук, одноразовые шариковые ручки и прочее.

«Одной из новых форм голосования является возможность проголосовать вне помещения для голосования с использованием придомовых территорий, например, вблизи большого жилого комплекса в период с 25 по 30 июня. В данный момент мы прорабатываем возможность организации данной формы голосования с каждой участковой избирательной комиссией. По итогам анализа станет понятно, где именно есть такая потребность и возможность реализовать этот формат голосования», — пояснила Ирина Акимова.

Она также отметила, что при проведении голосования вне помещения для голосования приоритетом станут бесконтактные формы взаимодействия членов участковых избирательных комиссий и участников голосования.

«Мы должны понимать, что это обоюдный режим обеспечения личной безопасности как для участников общероссийского голосования, так и для членов участковых избирательных комиссий», — отметила председатель краевой избирательной комиссии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки к Конституции РФ были инициированы после того, как президент России Владимир Путин обнародовал свое послание Федеральному собранию. Однако из-за мировой эпидемии коронавируса голосования по ним пришлось перенести на 1 июля.