Санкт-Петербург, , 14:14 — REGNUM Архангельская и Новгородская области находятся в сложном финансово-экономическом и социальном положении. Это могло способствовать тому, что эти два региона Северо-Западного федерального округа вошли в десятку субъектов РФ с высоким уровнем коррупции. Другим фактором стало негативное наследие предыдущих лет. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, генпрокурор России Игорь Краснов 17 июня сообщил, что самый высокий уровень коррупции среди регионов РФ зафиксирован в Мордовии, Чувашии и Камчатском крае, а также в Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской и Тюменской областях.

По мнению Дмитрия Солонникова, проблемная ситуация в Архангельской области была особенно заметна и по тем социальным конфликтам, которые там происходили в последнее время, и по уровню протестных настроений среди населения.

«Действительно, чем сложнее в регионе жизнь, тем больше неформальных стимулов для коррупции — хоть как-то, хоть что-то где-то сделать», — пояснил политолог.

В то же время в Новгородской области, по словам Солонникова, сохраняется достаточно сложное наследие предыдущих десятилетий, тянущееся еще с 1990-х годов, и до сих пор с ним никто не в состоянии до конца разобраться. Эксперт напомнил, что фактически Новгородская область долгие годы была разделена между различными группами влияния, теневыми структурами и организованными преступными группировками. Появился даже термин «новгородская мафия».

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«Элементы этого, к сожалению, остались, — считает политолог. — Вот уже какой губернатор по счету, а всё это окончательно вытравить не получается. Хотя, конечно, одному губернатору с этим не справиться. Должна быть серьезнейшая федеральная программа, и только федеральными силами можно всё это окончательно выкорчевать».

Отметим, что Санкт-Петербург, наряду с Ингушетией, Хакасией, Алтайским краем, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областями, Севастополем и Ямало-Ненецким автономным округом, был назван генпрокурором в числе наименее коррумпированных регионов страны.

«Мы видим, что уголовные дела в отношении петербургских чиновников периодически возбуждаются, но, судя по этой статистике, их в процентном отношении существенно меньше, чем в других регионах», — прокомментировал эту часть доклада генпрокурора политолог Дмитрий Солонников.

На его взгляд, относительно низкий уровень коррупции в Петербурге связан с двумя моментами.

«Во-первых, социально-экономическое положение Петербурга лучше всех на Северо-Западе. Поэтому бытовая коррупция не столь активна — есть возможность у людей достойно заработать, не прибегая к коррупционным схемам. А во-вторых — несколько волн смены кадров: и в правоохранительных структурах, и кадры, которые приводит новый губернатор. Это не даёт возможности укорениться коррупционным элементам», — объяснил Солонников.

Что касается Вологодской области, то там ситуация определяется влиянием системообразующей для региона бизнес-структуры — «Северстали».

"Если «Северсталь» прежде всего расставляет своих людей на руководящие должности, то как-то у самих себя воровать просто нехорошо. Другой принцип формирования чиновничьего аппарата, чиновничьей культуры», — резюмировал Дмитрий Солонников.