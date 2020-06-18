Джакарта, , 13:40 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что за последние три месяца во время пандемии в страну вернулись 114 587 граждан Индонезии, сообщает Antara.

«Почти за три месяца с 18 марта по 17 июня 2020 года мы зарегистрировали более 110 000 индонезийских граждан, или, точнее, 114 587 вернувшихся в страну индонезийских граждан», — заявила глава МИД Индонезии в Джакарте 18 июня.

Ретно Марсуди отметила, что число сограждан, вернувшихся в страну увеличилось на 3,7%. В Индонезию из Малайзии вернулись 83 тысячи человек, что на 2% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии распространило 481 858 пакетов с гуманитарной помощью среди граждан страны, которые в наибольшей степени пострадали из-за пандемии за рубежом.

Подробнее в материале: МИД Индонезии оказал гуманитарную помощь согражданам за рубежом

Читайте развитие сюжета: Глава МИД Индонезии: ситуация в Мьянме вызывает беспокойство