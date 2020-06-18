Новочеркасск, Ростовская область, 18 июня 2020, 13:24 — REGNUM Студенты ЮРГПУ (НПИ), запускают проект по «доставке фермерской продукции» под названием «Ирий». О необычной инициативе корреспонденту ИА REGNUM 18 июня рассказали её авторы.

Хорошко Максим, руководитель проекта
Хорошко Максим, руководитель проекта
Авторы проекта «Ирий»
Хорошко Максим, руководитель проекта
Авторы проекта «Ирий»
Моряхин Евгений, ответственный за рекламу «ВКонтакте»
Авторы проекта «Ирий»
Прийма Мария, разработчик мобильного приложения
Авторы проекта «Ирий»
Тимошенко Карина, фронт-разработчик
Авторы проекта «Ирий»
Лесников Даниил, бэк-разработчик
Авторы проекта «Ирий»

«Ирий» позволит фермерам выставить свою продукцию на продажу, а клиентам — получить заказ дома. Проект направлен на решение сразу нескольких проблем, возникших из-за бушующей пандемии коронавируса. С его помощью фермеры смогут расширить географию поставок.

Проект будет доступен в виде мобильного приложения и сайта. Его авторы также отмечают, что клиенты, заказавшие продукцию у разных фермеров, смогут получить весь товар разом — при помощи оперативной работы курьеров и центра логистики.

Разработкой инициативы занимались Хорошко Максим (руководитель и основатель проекта), а также шесть студентов ФИТУ: Евгений Моряхин, Прийма Мария, Карина Тимошенко, Олеся Перегодова, Блинова Виктория и Лесников Даниил. Сейчас доставка продукции производится только по Ростову-на-Дону, а позже и по другим городам России.