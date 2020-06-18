Новочеркасск, Ростовская область, , 13:24 — REGNUM Студенты ЮРГПУ (НПИ), запускают проект по «доставке фермерской продукции» под названием «Ирий». О необычной инициативе корреспонденту ИА REGNUM 18 июня рассказали её авторы.

Хорошко Максим, руководитель проекта Авторы проекта «Ирий»

«Ирий» позволит фермерам выставить свою продукцию на продажу, а клиентам — получить заказ дома. Проект направлен на решение сразу нескольких проблем, возникших из-за бушующей пандемии коронавируса. С его помощью фермеры смогут расширить географию поставок.

Проект будет доступен в виде мобильного приложения и сайта. Его авторы также отмечают, что клиенты, заказавшие продукцию у разных фермеров, смогут получить весь товар разом — при помощи оперативной работы курьеров и центра логистики.

Разработкой инициативы занимались Хорошко Максим (руководитель и основатель проекта), а также шесть студентов ФИТУ: Евгений Моряхин, Прийма Мария, Карина Тимошенко, Олеся Перегодова, Блинова Виктория и Лесников Даниил. Сейчас доставка продукции производится только по Ростову-на-Дону, а позже и по другим городам России.