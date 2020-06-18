Москва, , 13:25 — REGNUM Из-за аномально жаркой погоды в Москве коммунальные службы каждые три часа поливают улицы, а также проводят аэрацию воздуха. Об этом 18 июня сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Сейчас все поливальные машины работают на улицах, они каждые три часа поливают дороги и прилегающую территорию, а также проводят аэрацию — шлейф воды из моющих насадок уборочной техники направляется вверх, в результате воздух охлаждается, дышать легче», — пояснил Бирюков.

Летом два раза в день моют все асфальтобетонные и плиточные покрытия, включая парковки, тротуары и дворовые территории. Особое внимание также уделяют городским клумбам. Их поливают дважды в день таким образом, чтобы грунт увлажнился примерно на 30 сантиметров.

Всего сейчас на улицах Москвы ежедневно работает около 43 тысяч сотрудников коммунальных служб и более семи тысяч единиц техники.