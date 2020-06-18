Москва, 18 июня 2020, 13:25 — REGNUM Из-за аномально жаркой погоды в Москве коммунальные службы каждые три часа поливают улицы, а также проводят аэрацию воздуха. Об этом 18 июня сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Летом два раза в день моют все асфальтобетонные и плиточные покрытия, включая парковки, тротуары и дворовые территории. Особое внимание также уделяют городским клумбам. Их поливают дважды в день таким образом, чтобы грунт увлажнился примерно на 30 сантиметров.
Всего сейчас на улицах Москвы ежедневно работает около 43 тысяч сотрудников коммунальных служб и более семи тысяч единиц техники.