Вильнюс, , 13:19 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа, который сегодня, 18 июня, впервые после своего избрания летом 2019 года, выступил с ежегодным посланием в парламенте Литвы, оценил борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, медицинские специалисты «экзамен выдержали». Похвалил он и общество за организованность. Говоря о поведении бизнеса Науседа отметил, что пока одни за свой счёт сохраняли рабочие места, другие проблемы «перекинули на плечи партнёров и потребителей».

Что касается правительства и политиков, то, по словам Науседы, «не всё получилось так, как хотелось». В числе ошибок он перечислил «нерешительность» властей, «неготовность» в обеспечении Литвы необходимыми медицинскими препаратами и средствами индивидуальной защиты в начале пандемии, «запоздалыми» действиями в экономике по амортизации кризиса, вызванного коронавирусом.