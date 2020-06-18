Москва, , 13:18 — REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сделает прививку от коронавируса, как только появится вакцина.

«Как только появится вакцина, конечно», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на соответствующий вопрос.

Она отметила, что всегда делает прививки и считает их абсолютной необходимостью.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 16 июня было выдано разрешение на клинические исследование для двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Разработчиками препаратов выступает ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. С 17 июня начались первые клинические испытания новой вакцины.

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