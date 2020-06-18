Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM Система здравоохранения Санкт-Петербурга все еще перегружена из-за коронавируса, но город вышел на плато. Об этом заявил 18 июня губернатор Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы региона, в полевой госпиталь «Ленэкспо» скоро повезут больных в состоянии средней тяжести. Накануне также в городе перепрофилировали под COVID-19 24-ю по счету больницу.

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Вся инфраструктура здравоохранения в городе выстроена, считает Беглов, созданы отделения для больных COVID-19 среди пациентов с онкологией, беременных, с психическими заболеваниями.

«Система создана, но она сегодня перегружена, потому что в стационарах сегодня находятся больные в средней тяжести и тяжелые, — сказал Беглов. — Мы на всякий случай готовимся, безусловно, конечно, ко второму этапу, ко второй волне. Возможно, это осень, когда все вернутся, начнут работать школы, детские сады и другие организации, и, конечно, сама погода».

Ранее петербургские вирусологи также призывали «готовиться к худшему», прогнозируя вторую волну заболеваемости в осенний период.

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«У нас большое количество заболеваний внебольничной пневмонией, которая очень серьезна. Практически 90−95% — это тот же самый COVID», — признал Александр Беглов.

Количество заболевших пневмонией он не уточнил. Тем не менее, на его взгляд, в Петербурге удалось создать «стабильность» и выйти на плато по зараженности.

«Инфекция никуда не делась, она живет среди нас, поэтому нам нужно научиться жить в новых условиях», — сказал Беглов.

«Но поскольку мы вышли на плато, мы рассматриваем снятие другие ограничений», — добавил он.

Градоначальник призвал повсеместно пропагандировать использование масок и перчаток в общественных местах, так как почти половина зараженных коронавирусом не имеют видимых или существенных симптомов, но могут быть заразны.

«Игнорировать эти средства защиты — значит, получить дополнительных пациентов в наших клиниках», — сказал губернатор Петербурга.

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