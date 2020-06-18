Нур-Султан, , 13:13 — REGNUM Около 10% судей в Казахстане не смогли пройти новую систему аттестации в 2019 году. Об этом 18 июня заявил председатель Верховного суда республики Жакып Асанов на встрече с главой государства Касым-Жомартам Токаевым.

Асанов представил Токаеву отчет о реформировании судебной системы. По словам председателя Верховного суда, за 2,5 года разработаны 22 законопроекта, из которых 10 уже приняты.

Казахстанский лидер также обратил внимание на резкий рост оправдательных приговоров. По тяжким преступлениям количество оправданий выросло в 12 раз, по особо тяжким — в шесть раз.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня сенат Казахстана одобрил административный процедурно-процессуальный кодекс. Документ вводит институт обязательного досудебного обжалования споров.

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