Краснодар, , 13:09 — REGNUM Детские стационарные лагеря и санатории с медицинской лицензией смогут работать в Краснодарском крае с 1 июля, решение принято 18 июня на заседании регионального оперативного штаба. Однако пока отдохнуть смогут только дети, проживающие на территории Краснодарского края. Заполнены лагеря могут быть только на 50%.

«1 июля в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора начнут работу детские оздоровительные организации — стационарные лагеря и санатории, имеющие медицинскую лицензию. Принимать они будут только детей из нашего края», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 июня в регионе снимается карантинный режим. Также принято решение об открытии гостиниц и отмене обсервации для въезжающих из других регионов России.