Барнаул, , 13:08 — REGNUM Обозначенный Генеральной прокуратурой РФ список самых коррупционных регионов предельно формален. Зачастую главный коррупционер может оказаться не в тюрьме, а совсем в другом месте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин:

«Я бы не придавал значение этим данным, так как вопрос коррупции это, как правило, сражение между региональными бизнес-группами и втянутость правоохранителей в эти региональные разборки. А правоохранители все в погонах и работают по приказам.

Кроме этого, знакомые правоохранители поделились со мной информацией о том, что после получения приказа они должны подготовить «спецоперацию» — как подловить «заказанного» чиновника — ведь тут нужны четкие доказательства в суде. Поэтому они готовят «спецоперацию», как правило, подброс взятки. А чиновник или его жена и не ведают, что им вбрасывают. Но главное — всё заснять на видеокамеры. В последнее время правоохранители стали исполнять заказ на коррупционеров путем взятия кого-нибудь из окружения коррупционера и предложить ему «сделку со следствием».

Так что эта статистика предельно формальна, и зачастую главный коррупционер может оказаться не в тюрьме, а совсем в другом месте, например в сенате или в руководстве другого региона. Вспоминаю, как на краевой конференции в 2008 году губернатор Алтайского края Александр Карлин нас, докладчиков от Общественной палаты, призывал работать по коррупции «осторожно, так как этим можно подорвать устои государства, поскольку госчиновники — все госслужащие».

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно докладу главы Генеральной прокуратуры России Игоря Краснова, самыми коррумпированными регионами страны стали Мордовия, Чувашия, Камчатский край, а также Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.

Алтайский край, напротив, отнесён к числу регионов где зафиксирован самый низкий уровень коррупции, хотя ещё в 2019 году средняя сумма взятки в регионе составляла 370 тыс. рублей, тогда как в среднем по Сибирскому федеральному округу эта цифра гораздо скромнее —270 тысяч рублей.

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