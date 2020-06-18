Краснодар, , 13:03 — REGNUM В Краснодарском крае в обсерваторы не будут отправлять приезжающих из других регионов. Решение принято 21 июня на заседании оперштаба.

«С 21 июня в обсерваторы будут отправляться только те, кто приезжает в Краснодарский край из-за рубежа, те, кто, будет приезжать в край из регионов России, в обсерваторы отправляться не будет», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 июня в регионе снимается карантин, действовавший более двух с половиной месяцев.