Краснодар, , 12:58 — REGNUM Работа всех мест размещения — гостиниц, отелей — без ограничения номерного фонда и площади будет разрешена в Краснодарском крае с 21 июня. Решение принято на заседании оперативного штаба 18 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Как отмечалось, в регионе сегодня действует более 600 гостиниц с номерным фондом более 50 номеров — это около 15% от всех мест размещения.

«С 21 июня открываются все места размещения, гостиницы, пансионаты, без ограничения по площади и номерного фонда», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава регионального Роспотребнадзора Мария Потёмкина отметила, что открытие возможно только при обязательном соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 21 июня в Краснодарском крае снимается режим карантина. Принято решение об открытии торговых центров, разрешена работа организаций дополнительного образования для взрослого населения.