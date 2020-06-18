Москва, , 13:00 — REGNUM Северо-восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена Москвы будет введен в эксплуатацию в 2022 году. Об этом 18 июня сообщил заместитель руководителя департамента строительства Москвы Сергей Сущенко.

Он сказал, что к сентябрю 2020 года будет завершена проходка северо-восточного участка БКЛ, «а ввод всех семи станций, завершение строительных и пуско-наладочных работ намечены на 2022 год».

Мэр Москвы Сергей Собянин недавно сообщил, что проходка тоннелей БКЛ завершена на 80%, а общестроительные работы — на 54%.

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