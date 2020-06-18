Вильнюс, , 12:55 — REGNUM За минувшие сутки на территории Литвы было выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 июня сообщает сайт правительства страны, который посвящен борьбе с COVID-19.

Таким образом, суммарное количество зараженных SARS-CoV-2 теперь возросло до 1 784 случаев.

Кроме этого, указывается, что за это же время никто в стране не умер от COVID-19 и потому общее число летальных исходов по-прежнему составляет 76.

При этом сообщается, что свыше 1,4 тысячи пациентов в Литве вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно общее количество умерших от COVID-19 на территории Польши за минувшие сутки выросло на 30 и превысило 1,3 тысячи случаев.