Рязань, , 12:50 — REGNUM Ко второму этапу снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, приступила Рязанская область. Глава региона Николай Любимов 18 июня подписал соответствующее распоряжение.

С 18 июня в регионе могут приступить к работе предприятия торговли площадью до 800 кв. м, открытые летние площадки кафе и ресторанов. Разрешена деятельность спорткомплексов, спортклубов и фитнес-центров, при условии загрузки не более 25%. Смогут возобновить тренировки сборные спортивные команды.

Станет возможным проведение конференций и выставок, заработают дневные стационары и поликлиники, отделения восстановительного лечения.

Гостиницам разрешено принимать постояльцев при условии 50% загрузки и организации питания в номерах, а также санатории, в том числе детские, где загрузка допускаться в пределах 30%.

Сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Для всех жителей продолжают действовать нормы санитарного дистанцирования и масочный режим, сохраняется режим работы предприятий в удалённом доступе, где это возможно, либо посменный режим.