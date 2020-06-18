Уфа, , 12:51 — REGNUM Понижение температуры до минус двух градусов мороза ожидают в Башкирии. Об этом 18 июня предупреждает ГУ МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в некоторых районах республики ночью в ближайшие сутки ожидается понижение температуры до минус двух градусов мороза, а днем температура может подняться до 24 градусов тепла. При этом осадков не ожидается.

Кроме этого спасатели предупреждают о том, что некоторых районах Башкирии сохранится чрезвычайный пятый класс пожароопасности.

Сотрудники спасательного ведомства, призывают садоводов принять меры к сохранению своих насаждений.

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