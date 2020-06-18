Ижевск, , 12:47 — REGNUM В Удмуртии по итогам пяти месяце выявлено 1478 фактов нарушения тишины и покоя в ночное время. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких нарушений выросло на 545 случаев или на 58,4%, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По материалам административных дел, возбужденных по фактам нарушения тишины, судя выписали 613 штрафов на общую сумму около 700 тыс. рублей. В январе-мае прошлого года было наложено 527 штрафов на 542 тыс. рублей. Таким образом, в текущем году средний показатель штрафа составляет 1,141 тыс. рублей, в прошлом году — 1,02 тыс. рублей.

В ведомстве напомнили, что согласно региональному законодательству тишина и покой граждан должны быть обеспечены с 22:00 до 8:00 в будние дни и с 23:00 до 9:00 в субботу, воскресенье и нерабочие или праздничные дни.

ИА REGNUM напоминает, в конце мая законопроект, запрещающий соседям шуметь по ночам, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России», среди которых Александр Хинштейн, Павел Качкаев и Ольга Павлова. Предлагается ввести в Жилищный кодекс отдельную статью, содержащую требования к собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах по пресечению нарушений прав соседей со стороны лиц, допущенных собственниками в принадлежащие им жилые и нежилые помещения.

«Не считаются нарушением тишины звуки, источником которых является обычная жизнедеятельность человека (плач ребенка, звук воды в инженерных системах, звук шагов при обычной ходьбе и другие), а также спасательные, аварийно-восстановительные и иные неотложные работы, связанные с обеспечением личной и общественной безопасности граждан», — отмечается в поправках.

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