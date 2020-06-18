Москва, , 12:47 — REGNUM Основной посыл поправок к Конституции РФ, касающиеся суверенитета, второго гражданства чиновников и границ России — это гарантия и нашего будущего, будущего не только живущих, а тех, кто будет рождён позже, заявил корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, герой России Вячеслав Бочаров.

«Именно эти поправки о независимости нашего государства, о территориальной целостности свидетельствуют о том, что это главное для будущих потомков. Эти поправки — одно из основных направлений, за которые граждане России могут проголосовать и проявить своё волеизъявление.

В этих поправках нет политики, нет отдельной заинтересованности олигархов. Здесь есть заинтересованность каждого человека, не рожденного в том числе, потому что они будущее нашей страны.

Каждый человек должен ощущать себя гражданином и патриотом своей страны. Тут прослеживается связь с историей, а она показывает, что после развала Советского союза были от Российской Федерации были отчуждены огромные километры территорий, в частности, в районе Шпицбергена, в районе Баренцева моря и др., то есть были такие прецеденты в истории.

Поэтому нашу страну надо от этого обезопасить и защитить», — высказал свое мнение Вячеслав Бочаров.

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