Астрахань, , 12:46 — REGNUM В Астраханской области подтверждён еще один летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

В инфекционном госпитале Александро-Мариинской областной клинической больницы 14 июня скончался 60-летний мужчина. До госпитализации неделю находился на амбулаторном лечении, а 9 июня переведён в госпиталь. Положительный результат на коронавирус был получен 12 июня. Состояние пациента стабилизировалось, но затем резко ухудшилось. Его перевели на аппарат ИВЛ, но 14 июня пациент умер.

По состоянию на 18 июня в Астраханской области зарегистрировано 26 летальных случаев среди пациентов с подтверждённым коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом