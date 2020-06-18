Москва, , 12:44 — REGNUM В списке наиболее коррупционных регионов, который опубликовала Генеральная прокуратура РФ, отсутствует ряд регионов, в которых имеются частые проблемы коррупционного толка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил эксперт движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, адвокат Янис Юкша.

«Я не знаю, по какому принципу Генпрокуратура указывает на регионы, которые она считает коррупционными. Я бы назвал ещё ряд регионов, особенно южных, в которых, прямо скажем, не всегда всё в порядке с законом. Предполагаю, что Генпрокуратура основным критерием выявления таких регионов указывает на то, сколько было выявлено преступлений в сфере управления правоохранительных органов и так далее, и сколько подобных лиц наказано. Конечно, с одной стороны это указывает на определённый уровень коррупции в регионе, но также это может указывать на хорошую работу правоохранительных органов», — сказал Юкша.

По его словам, в некоторых регионах РФ, отсутствующих в списке, далеко не всё в порядке с законом: «Если мы возьмём определённые южные российские края — например, Краснодарский край и Ставрополье — то, с моей точки зрения, там не всегда всё в порядке с правонарушениями. Но мы прекрасно знаем, что южные регионы очень специфичны. Есть даже такая поговорка: «С Дона не выдают», и прочее. Данные регионы неоднократно попадают в соответствующие статьи, в упоминание СМИ, что там не всё в порядке. Я считаю, например, что Краснодарский край с самим городом Краснодаром и городом Сочи часто очень специфично трактуют действующий закон, и правоприменение там тоже бывает очень странным».

Юкша считает, что город Сочи — «это вообще отдельная страна, с сочинскими судами и с достаточно странно вынесенными решениями»: «Поэтому говорить, что другие регионы, которые назвала Генпрокуратура, являются на сегодняшний день самыми коррупционными, я бы не стал. Коррупция — как ржавчина, она разъедает государство изнутри, но хочу отметить, что в ряде случаев коррупция отсутствует в определённых странах — например, в США — не потому, что её там нет, а потому, что она там узаконена. Есть знаменитый закон о лоббизме, который позволяет открыто и прилюдно получать денежные средства за решение тех или иных вопросов. При этом никто не может быть наказан, потому что всё укладывается в рамки такого закона. У нас такого закона нет».

Адвокат подчеркнул, что список, опубликованный Генпрокуратурой, «далеко не полный и не исчерпывающий, и в этом, конечно, надо разбираться».