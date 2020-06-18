Стокгольм, , 12:48 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции заставила системы национального здравоохранения многих стран работать в экстренном режиме. Однако из-за большого внимания общественности и СМИ к лечению пациентов с COVID-19 медики были вынуждены отказать десяткам тысяч людей в проведении запланированных операций. Так, в Швеции в период пандемии были отменены 70 000 операций. Очереди по-прежнему продолжают расти. Об этом 18 июня сообщило шведское новостное агентство SVT Nyheter.

Журналисты отмечают, что в таких регионах, как Даларна и Вестра-Гёталанд, очереди будут увеличиваться в течение всего этого лета. По словам сотрудников Шведской медицинской ассоциации, если пандемия коронавируса продолжится, то существует риск отмены около 200 000 запланированных операций в этом году.

«Долг Швеции в сфере здравоохранения угрожающе велик. Он и так был большим еще до пандемии», — заявил Хайди Стенсмирен, председатель Шведской медицинской ассоциации.