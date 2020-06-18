Стокгольм, , 12:53 — REGNUM В Мутале, расположенной на юге Швеции, студенты отпраздновали окончание учебы. Однако уже две недели спустя медицинские службы региона Эстергётланда, зафиксировали увеличение распространения коронавирусной инфекции среди молодых людей в западной части провинции, где и расположен город. Об этом 18 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

«Мы фиксируем все больше положительных тестовых в возрастной группе 15−19 лет, которые проживают в местности вокруг Муталы. В последние недели у нас было несколько госпитализированных пациентов в возрасте до 18 лет, чего у нас раньше никогда не было. Мы считаем, что окончание учебного года могло привести к распространению инфекции», — заявил главный врач региона Эстергётланд Рикард Лундин.

По мнению медика, ослабление ограничения на поездки от своего мета жительства и хорошая погода также сделали свое дело. По его словами, на эпидемиологическую ситуацию в его регионе, как и во всей Швеции, оказывают давление различные кластеры, то есть очаги распространения коронавируса. Медик поспешил воспользоваться общением с журналистами и предупредил общественность о необходимости соблюдения самой эффективной на сегодняшний момент мере — социального дистанцирования.