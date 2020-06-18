Екатеринбург, , 12:42 — REGNUM Средствами индивидуальной защиты нельзя пренебрегать даже на фоне стабилизации ситуации по COVID-19. Об этом журналистам заявил заместитель главврача городского центра медицинской профилактики в Екатеринбурге, кандидат медицинских наук, главный эпидемиолог города Александр Харитонов.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом приучила граждан следить за чистотой рук и носить маски. Но при этом в общественных местах и на улицах до сих пор много людей, которые забывают о мерах профилактики, сохраняющих актуальность даже в условиях спада заболеваемости.

Эксперт отмечает, что некотороые носители могут и не заметить вируса, всё пройдёт бессимптомно. Но если они встретятся с представителями группы риска, например, с пожилыми, то могут их заразить.

«Именно поэтому мы и говорим, что средства защиты нужно использовать все время. И самый главный принцип: заболел — оставайся дома, никуда не ходи. Остановись», — отметил Александр Харитонов.