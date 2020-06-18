Пекин, , 12:42 — REGNUM Власти китайской столицы Пекина с завтрашнего дня, 19 июня, приостановят все пассажирские перевозки в другие регионы страны из-за вспышки коронавируса в городе. Об этом сообщил замглавы комитета по транспорту правительства Пекина Жун Цзюнь.

«С 19 июня все межрегиональные пассажирские перевозки прекращаются», — сказал на брифинге Цзюнь.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Китая было выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В это количество входит 28 активных случаев заражения и ещё 8 носителей вируса без симптомов. 24 случая из данного числа являются локальными: 21 зафиксирован в Пекине, два — в провинции Хэбэй, и ещё один в Тяньцзине.