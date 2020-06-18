Краснодар, , 12:41 — REGNUM Работу образовательных учреждений дополнительного образования, но только для взрослых, возобновляется в Краснодарском крае с 21 июня. Решение было принято 18 июня на заседании оперштаба, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснил губернатор Вениамин Кондратьев, речь идёт, в частности, о школах вождения и ДОСААФ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 июня на Кубани решено отменить режим карантина. В частности, возобновят работу торговые центры.

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