Копенгаген, , 12:59 — REGNUM После того, как правительство Дании перешло к ослаблению карантинных ограничений в стране, премьер-министр Метте Фредериксен пообещала жесткий и постоянный контроль над распространением коронавирусной инфекции в стране посредством проведения обширного тестирования. Однако, похоже, что датчане проигнорировали слова своего премьер-министра, так же как и извещения о необходимости явится в медицинские учреждения для сдачи анализов. Об этом 18 июня сообщила шведская газета Expressen.

В тот момент, когда датское правительство во главе с премьер-министром Меттей Фредериксен решило перейти к снятию ограничений, введенных в период пандемии коронавируса, власти обещали перейти к «наступательным темпам тестирования». Данное обещание напрямую касалось жесткого контроля над распространением инфекции в обществе посредством проведения тестов.

В свою очередь, датчане в массе своей проигнорировали призывы политиков и просто не пришли для сдачи анализов. Об этом свидетельствует статистика, предоставленная Государственным институтом вакцин Дании, — в течение первых трех недель с начала проведения общенационального тестирования из 5 250 датчан, которые получили извещения о необходимости прибытия для сдачи анализов, до медицинских учреждений дошли только 1 067 человек.