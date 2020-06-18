Уфа, , 12:41 — REGNUM Общественное пространство в стиле советского модернизма появится в одном из городов Башкирии. Об этом 18 июня сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, в центре города Агидель сейчас идут работы по созданию современного городского общественного пространства «Волны Агидели», где горожане смогут прогуливаться и отдыхать. Проект в стиле советского модернизма победил в конкурсе по благоустройству городских территорий и получил грант из федерального бюджета на сумму 45 млн рублей.

Хабиров отметил, что почти весь центр города к лету следующего года будет полностью преображен. Строители смонтируют амфитеатр и инклюзивную детскую игровую площадку. Кроме этого, здесь появится поле для мини-футбола, площадка для баскетбола, а также арт-объекты.

Отмечается, что особенностью благоустраиваемого пространства станет Аллея Первостроителей атомной электростанции. И хоть этот объект не был достроен, но его строительство положило начало городу.

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