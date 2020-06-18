Краснодар, , 12:37 — REGNUM Торговые центры без ограничения площади, а также непродовольственные магазины площадью до 800 кв. м смогут работать в Краснодарском крае с 21 июня. Решение было принято 18 июня на заседании оперативного штаба.

С предложением выступил губернатор Вениамин Кондратьев, его поддержали главы муниципальных образований. Магазины заработают с соблюдением всех санитарных норм, в том числе масочного режима и режима социального дистанцирования, отмечалось на заседании. Торговые центры смогут работать без открытия зон питания и зон развлечения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 июня в Краснодарском крае снимается режим карантина, действовавший с 31 марта.

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