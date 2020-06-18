Лусака, , 12:39 — REGNUM Президент Замбии Эдгар Лунгу заявил, что он не намерен санкционировать открытие баров и ночных клубов, несмотря на растущее давление со стороны общественности. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление пресс-секретаря Лунгу Исаака Чипампе.

В соответствии с заявлением президент подчеркнул, что хотя он и получал рекомендации заинтересованных лиц для открытия баров и ночных клубов, подобное решение может быть принято только исходя из социально-экономических и медицинских соображений.

«Да, рекомендации были получены, но нам нужно быть осторожными, потому что число заражений не сократилось, и это месяц, который, как нам говорят, может стать решающим для развития пандемии», — заявил Лунгу.

В настоящее время в Замбии выявлено в общей сложности 1382 случая заражения коронавирусом, 1142 из пациентов выздоровели, в то время как 11 умерли от COVID-19. В стране были проведены 45 248 тестов.

Напомним, что Лунгу распорядился закрыть бары и ночные клубы несколько месяцев назад, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

«Также важно отметить, что нам нужно заново открыть не только бары, но и аэропорты, которые тоже были закрыты, так же и места [для проведения соревнований в] различных видах спорта», — добавил он.

Пользуясь случаем, Лунгу обратился к владельцам баров и ночных клубов и их покровителям, призвав их быть терпеливыми.

Он сказал, что правительство Замбии сделало все возможное для сдерживания распространения коронавируса, добавив, что без специальных мер ситуация могла бы обернуться катастрофой. Лунгу подчеркнул, что решение об открытии ночных клубов сейчас может обратить вспять достигнутые успехи.