Нижний Новгород, , 12:35 — REGNUM В Приволжском федеральном округе третий день подряд число выздоровевших за сутки граждан превышает количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Так, на утро 18 июня в округе подтвержден 1081 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. При этом выписаны за последние сутки 1449 человек. Общее число носителей коронавируса в Поволжье достигло 60 992 человек, а 36 403 жителя округа уже выздоровели. Таким образом, выписаны уже почти 60% переболевших.

Напомним, превышение числа выздоровевших над количеством новых случаев заражения коронавирусом фиксировалось 27, 28 и 29 мая, 9, 11, 16 и 17 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 июня всего в России подтвержден 561 091 случай заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 7790 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России составляет 10,87%. Полностью выздоровели 313 963 жителя России, за сутки выписан 9621 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 55,95% граждан.

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