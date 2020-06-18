Москва, , 12:31 — REGNUM Ослабление ограничений в регионах России не приводит к росту числа выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 июня заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мы видим, что ослабление (ограничений) не дает роста числа новых случаев (заражения)», — сказал Мишустин на заседании правительства.

По его словам, темп прироста новых случаев заражения в России замедлился и такая тенденция характерна почти для всех регионов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России выявлен 561 091 случай заражения коронавирусом. От осложнении, вызванных COVID-19, скончались 7660 человек, выздоровели — 313 963. Всего было проведено более 15,9 млн тестов.

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