Москва, , 12:26 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил уделить внимание качеству строительства дорог. Об этом он заявил 18 июня на заседании правительства.

«Коллеги, хочу обратить внимание. Увеличивая объёмы финансирования, необходимо уделять особое внимание контролю за качеством строительства и ремонта дорог, а также за целевым расходованием сред, направляемых на эти цели», — сказал он.

Глава правительства поручил Министерству транспорта «взять эти вопросы на особый контроль».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство направит дополнительно более 43 млрд рублей на строительство дорог в 46 регионах.