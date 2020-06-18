Москва, , 12:26 — REGNUM Около 500 медицинских работников в России скончались после заражения коронавирусом нового типа. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на Всероссийской онлайн-конференции, приуроченной ко Дню медицинского работника.

Она уточнила, что число умерших медицинских работников составляет 489 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 18 июня, в России скончались от последствий заражения коронавирусом 7760 человек. Всего в стране подтверждено более 561 тыс. случаев заражения.

Читайте также: Российский врач о COVID-19: заражаемся, болеем, умираем молча