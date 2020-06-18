Санкт-Петербург, , 12:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге из стационара выписан первый пациент, который прошел полноценную реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции. Им оказался врач, который уже вернулся к работе.

Об этом 18 июня телеканалу «Санкт-Петербург» сообщил главный внештатный специалист по медицинской реабилитации комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Станислав Макаренко.

«Первые пациенты — это в большинстве случаев медработники. Первый пациент поступил 13 числа, он уже выписан и приступил к труду и оказывает помощь уже другим пациентам», — отметил спикер.

В настоящее время реабилитация пациентов, переболевших COVID-19, осуществляется на базе городских больниц №40 и 37. В настоящее время программа реабилитации рассчитана на три недели, но в будущем будет расширена до 28 дней.

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