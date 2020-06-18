Краснодар, , 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев. Режим повышенной готовности продолжает действовать.

«Мы возвращаемся к обычному образу жизни, но поэтапно», — заявил Кондратьев.

«Принимая это решение, в первую очередь мы опирались на эпидобстановку. Мы видим устойчивую тенденцию к снижению числа новых зараженных коронавирусной инфекцией. Немаловажно, что с начала летнего сезона не зафиксировано новых очагов, на данный момент нет заболевших среди отдыхающих», — добавил губернатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, режим карантина был введён в Краснодарском крае с 31 марта и несколько раз ослаблялся. Общий срок действия карантина в крае — 81 день.

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