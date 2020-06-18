Иркутск, , 12:25 — REGNUM В Иркутской области, согласно поручению главы региона Игоря Кобзева, создано 68 медицинских бригад для обследования пожилых людей на дому. В каждой клинике — от одной до шести бригад, в зависимости от потребности. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает оперативный штаб региона.

«Это особенно актуально для муниципалитетов, находящихся в «красной» зоне: Иркутска, Иркутского, Усть-Кутского и Бодайбинского районов. Представители старшего поколения должны соблюдать режим самоизоляции. Но им, как никому другому, требуется медицинская помощь с заболеваниями, не связанными с COVID,-19», — подчеркнул Игорь Кобзев. По его словам, специализированные бригады созданы во всех медицинских организациях, подведомственных региональному минздраву.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день общее число носителей коронавируса в Иркутской области составляет уже 5044 человека, причём 164 добавились только за последние сутки. От COVID-19 скончались четыре пациента.

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