Ростов-на-Дону, , 12:21 — REGNUM Несмотря на постепенно снижение числа подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области, жителям региона расслабляться не стоит. На это обратила внимание в ходе онлайн-брифинга министр здравоохранения Дона Татьяна Быковская, передаёт ИА REGNUM.

«Мне бы хотелось, чтобы население не расслаблялось, чтобы минимизировать шанс столкновения с этим вирусом. <…> Мы вступаем в хрупкий баланс, но если население будет нарушать санитарные правила, то очень быстро может отбросить нас назад», — сказала глава ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным, актуальным на утро 18 июня, в Ростовской области выявлено 8 тыс. 97 носителей SARS-CoV-2. Число выздоровевших после коронавируса достигло 3 тыс. 526 человек, зарегистрировано 76 летальных исходов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области выполнили более 200 тыс. тестов на SARS-CoV-2