Симферополь, , 12:22 — REGNUM За минувшие сутки в крымские обсерваторы госпитализировали 124 человека, которые вернулись на полуостров из-за рубежа. Об этом 18 июня во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории республики сообщил заместитель руководителя регионального отделения Роспотребнадзора по РК Дмитрий Крутиков.

«За истекшие сутки в обсерваторы помещено 124 человека, из них 45 моряков, которые прибыли из Мавритании и Испании. Все находятся под медицинским наблюдением», — заявил Крутиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено 575 положительных тестов на коронавирус, 20 человек скончались. 17 июня ни у одного гражданина не подтвердился положительный результат теста на новую инфекцию.

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