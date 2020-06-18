Оренбург, , 12:20 — REGNUM Гражданам важно принять участие в голосовании и высказать свое мнение относительно предлагаемых поправок в Конституцию РФ, считает член Общественной палаты Оренбургской области Наталья Нарбикова.

«Предстоящий день общероссийского голосования 1 июля 2020 года уже сейчас является одним из главных политических событий страны. Гражданам важно принять участие в голосовании и высказать свое мнение относительно предлагаемых поправок в Конституцию РФ. Данный факт и обуславливает довольно активный интерес отдельных, так называемых недобросовестных «правозащитников» и обсуждение некоторых аспектов процедуры предстоящего общероссийского голосования», — рассказала Наталья Нарбикова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Чистота «новой», по мнению многих, процедуры голосования, предусматривающая изменение условий голосования, включая голосование на дому и придомовых территориях, увеличение срока возможного волеизъявления — будет зависеть именно от нас, от граждан, которые заинтересованы в прозрачности, легитимности и чистоте, как процедуры, так и итогов общероссийского голосования», — продолжила она.

«Главной целью на сегодняшний день является проведение голосования на высоком уровне, обеспечение его законности и прозрачности, в том числе, с учётом эпидемиологической обстановки. В правила внесены дополнительные меры, которые нам необходимо реализовать по защите здоровья наших сограждан», — считает член Общественной палаты Оренбургской области

«Изучение и анализ международного опыта, его плюсов и минусов, позволили создать такую модель проведения голосования, которая обеспечит максимально комфортные и безопасные условия для голосования граждан, при соблюдении открытости и прозрачности процедуры, безусловно, при участии корпуса общественных наблюдателей, присутствующих при проведении всех форм голосования, — рассказала также общественный деятель, — Предусмотренные при проведении общероссийского голосования формы, не отработанные на данный момент — исключены, то есть не будет ни голосования по телефону, ни по доверенности, ни по почте».

«Отдельные публикации сегодняшних «правозащитников», кричащих в голос о возможной и планируемой фальсификации итогов общероссийского голосования, выглядит как «игра по сценарию», как «действия по алгоритму» не имеющие под собой никаких оснований. Действия, предпринимаемые органами власти в сложившейся ситуации, свидетельствуют о том, что уполномоченные лица максимально предусматривают риски и предпринимают все необходимое для безопасного проведения общероссийского голосования», — завершила свой комментарий Наталья Нарбикова.

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