Москва, , 12:42 — REGNUM Власти США не имеют претензий к российскому программисту Станиславу Лисову и закрыли дело против него. Об этом сам Лисов, вернувшийся в Россию, рассказал в опубликованном 18 июня интервью RT.

Программист отбыл в американской тюрьме срок за киберпреступления. По словам Лисова, его заподозрили в связи с программой, которая якобы взламывала счета, хотя он лишь занимался обслуживанием сайтов.

«Сейчас дело закрыто, никаких претензий у властей ко мне, к счастью, нет», — сказал Лисов.

Мужчину арестовали в Испании в 2017 году, а затем экстрадировали в США. В заключении он провёл более трёх лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года американский суд приговорил российского программиста Лисова к четырём годам лишения свободы за кражу более чем $850 тыс. с помощью вредоносной программы. Ему засчитали срок содержания под стражей и освободили в июне текущего года.

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