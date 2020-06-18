Таллин, , 12:20 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Эстонии был выявлен один новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 18 июня сообщает департамент здоровья республики.

При этом общее число зараженных SARS-CoV-2 в стране не изменилось и по-прежнему составляет 1 977 случаев, так как днем ранее в данный список ошибочно внесли одного человека.

«Вирус … диагностировали у 1977 жителей Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за этот же период никто в стране не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 69 случаев.

При этом 1 748 пациентов в республике вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что с 22 июня в некоторых областях Украины могут вернуть жёсткие карантинные ограничения.