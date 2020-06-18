Москва, , 12:12 — REGNUM Снятие ограничений, принимаемое регионами РФ, не приводит к росту числа новых случаев заражения. Об этом 18 июня заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Он обратил внимание на статистику новых случаев заражений, отметив, что в последние два дня цифра не превышает 8 тысяч. Также замедлился и темп прироста, он составляет в среднем 1,4%.

По словам Мишустин, позитивная тенденция наблюдается не только в Московском регионе, но и в других субъектах РФ, что даёт основание для выхода из режима ограничений.

«Уже 53 региона перешли на первый этап снятия ограничений, а восемь — на второй этап. Важно отметить, что этот процесс идёт постепенно. Мы видим, что послабления не дают роста числа новых случаев», — сказал глава правительства.